中道改革連合、立憲民主、公明の3党の幹事長は7日、国会内で会談し、来春の統一地方選での選挙協力を巡り基本合意した。立民、公明両党はそれぞれ候補を擁立し相互に協力。都道府県単位で協議の場を設置し、地方組織間で具体的に調整する。中道は支援して獲得議席の最大化を図る。具体的な協力については立民、公明を主体に話し合い、中道の関係者とも連携する。統一選の日程に含まれない市区町村長選や地方議員選も、同様の方