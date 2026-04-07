【ヒューストン＝中根圭一】米主導の有人月周回探査計画「アルテミス２」で、米国とカナダの宇宙飛行士４人が搭乗する宇宙船「オリオン」は６日（日本時間７日）、月の裏側の飛行に成功し、人類が到達した地球から最も遠い距離の記録を５６年ぶりに更新した。オリオンは日本時間７日午前２時５６分、アポロ１３号が１９７０年に樹立した地球からの最遠距離の記録４０万１７１キロ・メートルを塗り替えた。その後、月の裏側に回