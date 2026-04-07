プロ野球のファーム・リーグは7日、西地区の1試合が行われた。オリックスは阪神戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に4―1。先発の育成選手・宮国が7回5安打1失点で2勝目（1敗）を挙げた。3番手・権田が1回1安打1奪三振無失点で2セーブ目（2勝）。横山聖が1安打1打点。阪神先発の新助っ人・ラグズデールは5回4安打5奪三振3失点（自責2）で1敗目。育成選手の戸井が2安打を放った。