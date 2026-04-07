17年前に10歳の男の子がひき逃げされ死亡した事件で、母親が情報提供を呼びかけました。この事件は2009年、埼玉・熊谷市で、自転車で帰宅途中だった小学4年の小関孝徳くん（当時10）が車にひき逃げされて死亡したものです。犯人は現在も逮捕されておらず、警察は時効が20年の危険運転致死容疑で捜査を継続しています。時効まで3年6カ月に迫る中、母親と警察は7日、事件現場の近くでチラシを配り情報提供を呼びかけました。これまで