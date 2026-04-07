漫才コンビ「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）が7日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。イラン攻撃をめぐる、トランプ米大統領の発言について言及した。トランプ大統領は会見で、イランとの停戦について7日午後8時（日本時間8日午前9時）までに合意しなければ、「イランには橋も発電所もなくなる」などと話した。また、日本について「北朝鮮から日本を守るために、私たちは日本に5万人の兵士を