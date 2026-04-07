1人暮らしをしていると、物音や視線を感じるなどふとした瞬間に違和感を感じてしまい、「言いようのない恐怖」に襲われることがあるでしょう。プライベートな空間であるはずの自室が、一瞬にして不穏な場所に変わってしまう。そんな不思議なエピソードを描いた作品『友人が大学時代に一人暮らしをしていて体験した不思議な出来事』（作：退屈健さん）がX（旧Twitter）に投稿されました。【漫画】隣のアパートの外階段でなぜか動か