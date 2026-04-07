セブンス・ベガが本日4月7日に配信リリースした新曲「魔法がとける前に」のMVが、本日19時に公開された。 （関連：【映像あり】セブンス・ベガ、本日4月7日配信リリースの新曲「魔法がとける前に」MV） 本楽曲は、ドラマ『多すぎる恋と殺人』（日本テレビ系）の主題歌として書き下ろされたもの。MVは、メンバーがそれぞれの場所から一つの場所へと引き寄せられるように集まっていく構成で、楽曲の世界観を