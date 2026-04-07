元セクシー女優で現在は作家・怪談師として活躍する川奈まり子の新作『転居怪談～引っ越したら怖かった』が2026年4月11日にマイクロマガジン社より発売される。 【画像】ポスター ４月という新たな門出の季節に「引っ越し」をテーマにした実録怪談集が刊行。気鋭の怪談テラー・川奈まり子が、アパート、マンション、一戸建て、寮など“引っ越した先”で実際に怪奇現象に遭遇した人たち