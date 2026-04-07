私（チカ）は夫のヒロキと小学1年生の娘のサヤと暮らしています。小学校に入学してからサヤは平日週2回学童で、残りの週3日は習い事を入れています。夫には姉（レイコちゃん）がおり、その娘のコハルちゃんは同じ小学校の1年生。けれど最近、コハルちゃんは学童へ行かずにサヤについてくることが続きました。たまたまコハルちゃんのおばあちゃんに会えたので、引き渡したのですが……レイコちゃんからは激怒の電話がかかってきたの