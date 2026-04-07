全国有数のラッパスイセンの名所である東吾妻町で、ラッパスイセンと桜が見ごろを迎え、訪れる人を楽しませています。 東吾妻町の岩井親水公園ではいま、すいせん祭りが開かれています。園内には黄色や白のラッパスイセン約３０万本が植えられ、一面に広がる花の絨毯が訪れる人を出迎えます。 また、吾妻川沿いには１キロにわたってソメイヨシノが咲き誇り、いまがまさに満開。７日は風も吹いたことから桜吹雪とスイセンの共演も