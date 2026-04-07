これからの気象情報です。 8日(水)も、空気がヒンヤリした状態が続きそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意、沿岸部に強風・波浪注意報、雪が残る地域にナダレ注意報が発表されています。 ◆4月8日(水)の天気 ・上越地方 朝のうちは雲の多い天気ですが、日中は日差しがたっぷり届くでしょう。 最高気温は、13～14℃の予想です。 ・中越地方 はじめ雲が広がるところがありますが、日中は各