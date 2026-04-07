任期満了に伴う長島町長選挙が7日に告示され、現職の川添健さん(82)が無投票で6期目の当選を果たしました。長島町長選挙に無投票で当選したのは現職の川添健さん(82)です。川添さんは6期目を集大成と位置づけ、福祉の充実や獅子島架橋の早期実現に力を入れたいとしています。ほかに立候補の届け出はなく、2期連続、4回目の無投票当選となりました。