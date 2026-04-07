昨年度、倒産した県内の企業が93件に上ったことを民間の調査会社が明らかにしました。90件を超えたのはリーマンショックがあった2008年度以来です。イラン情勢の悪化による影響で倒産する企業は今後も増えていく見通しです。民間の調査会社東京商工リサーチは7日会見を開き、昨年度倒産した県内の企業が93件に上ったことを明らかにしました。90件を超えたのはリーマンショックがあった2008年度以来です。業