2023年に柏崎市消防本部の消防士が潜水訓練中に死亡した事故で、当時の訓練責任者が罰金50万円の略式命令を受けました。 2023年10月、柏崎市消防本部が番神海水浴場で行った潜水訓練で当時26歳の男性消防士がおぼれて死亡しました。県警は当時、訓練責任者を務めていた男性職員を2026年1月に業務上過失致死の疑いで書類送検。職員は3月19日付で略式起訴され、柏崎市によりますと4月2日付で罰金50万円の略式命令を受けました。