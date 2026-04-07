2年連続の生産量、日本一。さらに世界的な抹茶ブームを受けかごしま茶は世界から注目されています。美食の国、フランスのテレビ局が南九州市の知覧茶の工場などを取材に訪れました。南九州市を訪ねたのは、フランスの国営テレビのディレクターやお茶の専門家、お茶を扱う業者などです。（お茶の専門家・ジェレミー）「鹿児島に初めてきたが、開聞岳、抹茶用の畑とか美しい。スペシャルな風景」2年連続で生