「かつや」から圧倒的ボリュームの新作「肉あんかけロースカツ丼」などが登場サクサクのロースカツに、コク深い黒味噌仕立ての特製肉あんをたっぷりかけた欲望満たされる新作メニューが、とんかつ専門店「かつや」にて4月10日（金）より期間限定でスタートします！圧倒的ボリュームの「肉あんかけロースカツ丼」（1089円）をはじめ、ご飯のおかずとしてとん汁と一緒に楽しめる「肉あんかけロースカツ定食」（1089円）も見逃