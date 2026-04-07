東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が刃物で殺害された事件で、刺したとみられる元交際相手の男が事件前、女性の自宅の最寄り駅にいたことがわかりました。犯行の機会をうかがっていたとみられています。先月26日、池袋のポケモンセンターで21歳の女性店員が刃物で殺害され、刺したとみられる元交際相手の広川大起容疑者（26）も自らを刺して死亡しました。その後の警視庁への取材で、広川容疑者が事件のおよそ9時間前、女性