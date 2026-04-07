新潟市の小学校で4月7日、始業式が行われ、新学期がスタートしました。進級した児童たちは、それぞれ新たな学年での目標を立てていました。 新潟市では市立小学校、約50校が7日、新学期を迎えました。新潟市中央区の日和山小学校では7日朝、始業式が行われ、進級した2年生～6年生までの児童約300人が参加しました。【児童】「今年は最高学年として、運動会や班活動などで自分から行動して、1～5年生のお手本に