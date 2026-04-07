きょう（7日）、東京・武蔵村山市で特殊詐欺被害の防止を呼びかけるイベントが開かれました。【写真を見る】「ATMでの携帯電話ストップ！」特殊詐欺被害を防げ…東京・武蔵村山市でイベント地元の高校生が書道パフォーマンスも警視庁東大和署このイベントは、特殊詐欺による被害が後を絶たないなか、詐欺の手口や対策を知ってもらおうと警視庁東大和署が企画したものです。会場には東大和署の若手警察官4人で構成された「特殊