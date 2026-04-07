東京・明治座で上演中のミュージカル『天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜』（3月25日〜4月21日）について、「東宝演劇部お知らせ用」の公式Xが7日、8日午後1時の公演で3人が体調不良のため休演すると発表した。同公演は7日の午後1時と同6時の公演が休演となっていた。【写真】体調不良者が複数発生…『天使にラブ・ソングを』で主演を担う彩風咲奈投稿では「【4月8日(水)13時公演に関するお知らせ】」と書き出し「本公