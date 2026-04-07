東日本大震災から15年の節目にあたり、福島県を訪問中の天皇皇后両陛下と愛子さまは、7日、震災と原発事故の複合災害で多くの住民が避難を余儀なくされた沿岸の町を訪問されました。■“復興のシンボル”富岡町の桜並木へ15年の節目に“復興のシンボル”へ。待ちわびる人たちを前に笑顔で手を振られた天皇皇后両陛下と長女の愛子さま。6日から福島県を訪問中です。ご一家が通られる瞬間を撮影した人は…動画の撮影者「声かけるとこ