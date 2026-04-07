京都府南丹市で先月23日から行方が分からなくなっている小学6年の男子児童。けさ、大がかりに始まった警察の捜索を振り返ります。【写真を見る】「とにかく生きて早く見つかってほしい」京都小6男児行方不明自宅周辺の山で大がかりな捜索も… 新たな手がかりなし午前7時ごろから始まった、警察による捜索。行方が分からなくなっている南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）の自宅周辺の山の中で行われました。先月23日