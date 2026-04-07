俳優の綾瀬はるか（41）、石井裕也監督が7日、都内で行われた映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）の公開直前3万人イベントに登壇した。【ノーカット動画】綾瀬はるか＆石井裕也監督が登壇！綾瀬直筆ラブレターに観客大興奮！2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした高校生に、20年の時を経て一通の手紙が届いた。その実話をもとにした今作は、主