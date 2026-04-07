閉店後の携帯ショップからスマホ83台を盗んだ疑いで、窃盗グループのメンバーとみられる男3人が逮捕されました。知多市の無職・笠木泰輔容疑者(21)ら3人は去年6月、日進市の携帯ショップに窓を割って侵入し、スマートフォン83台、販売価格およそ915万円相当を盗んだ疑いが持たれています。警察は3人の認否を明らかにしていませんが、10代から40代までの10人からなる窃盗グループの主要メンバー