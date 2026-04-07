近年、数々の話題作を生み出しているNetflix。4月2日にはドラマ『九条の大罪』の配信がスタートし、大きな反響を呼んでいる。真鍋昌平氏の同名漫画を実写化した同作は、厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける九条法律事務所の弁護士・九条間人を主人公にしたクライムエンターテインメント。柳楽優弥（36）が主演を務め、九条のもとで働くことになったエリート弁護士・烏丸真司役を松村北斗（30）が演じる。さらに、裏社会に通じる