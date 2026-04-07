山田中学校3年／立花碧芭さん 高松市に剣道に打ち込む中学3年生がいます。3月に行われた全国大会で見事、準優勝。その強さの秘密は？ 高松市の十河小学校の体育館で剣道に打ち込んでいるのは、高松市立山田中学校3年の立花碧芭（あおば）さん。 小学5年生の時に県大会で優勝し、全国大会に初出場。6年生の時には2度の全国大会を経験し、団体戦では大将としてチームをベスト8に導きました。 そして中学