東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の8日の天気をお伝えします。7日は北風が強い一日となり、空気がひんやりと感じられました。8日は風が弱まり、穏やかな天気となりますが、一日の気温差が大きくなりそうです。8日は朝からよく晴れて、天気の崩れはないでしょう。絶好の洗濯日和となりそうです。朝は内陸部を中心に冷え込み、最低気温は5℃を下回る所があるでしょう。日中の最高気温は20℃前後と春ら