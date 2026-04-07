ドル指数は低下に転じる＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル指数は低下に転じている。東京午前には有事のドル買い圧力が先行し、１００．１５６まで上昇していた。しかし、ロンドン時間にかけては上げを失っている。足元では９９．７６９まで低下し、１０日線（９９．９６３）を下回った。 「パキスタン、イランと米国の間の合意を最終決定する準備が整う」「合意がまとまりつつあると判断すれば、トランプ大統領は米国東部時