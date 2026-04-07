将棋の第１９期マイナビ女子オープン第１局が７日、神奈川・秦野市「元湯陣屋」で指され、挑戦者の西山朋佳女流三冠＝白玲、女流名人、女流王将＝が福間香奈女王＝清麗、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に１８９手で勝利した。前期１２期ぶりに女王に復位した福間が早い段階でペースを握っていたが、先に持ち時間（各３時間）を使い切り互角に。今度は西山が優勢になり始めたところで、西山も時間を使い切り、１分将棋になっ