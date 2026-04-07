◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（７日・甲子園）阪神・大山悠輔内野手が、今季チーム初失策となる痛恨の悪送球を犯した。０―０の４回１死一塁。古賀の打球を捕球後に一塁ベースを踏み、素早く二塁に送球。しかし、中途半端なバウンドで白球は左翼の芝を転々。三塁進塁を許し、才木が続くオスナに先制の中前適時打を浴びた。ここまで開幕９試合で失策ゼロ。１０試合になれば１９７３年の広島に並ぶプロ野球記録だった