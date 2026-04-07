俳優の片岡鶴太郎が７日、大阪・森ノ宮のクールジャパンパーク大阪ＴＴホールで、同・鈴木拡樹とＷ主演する舞台「ブラック・コーヒー」の前日リハーサルと取材会に挑み、ヨーギー（ヨガ実践者）としての“超早起き”が乱される舞台人としての生活パターンを明かした。アガサ・クリスティ原作の本作で鶴太郎が演じるのは名探偵エルキュール・ポワロ。舞台でサスペンスの主演を務めるのは初めてとのことだが、１９９６〜２０２２