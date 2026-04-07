◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（７日・マツダスタジアム）巨人の浦田俊輔内野手が「１番・二塁」で出場。０―０の３回の守備、２死二塁から大盛が放った二塁ベース寄りの強烈なゴロに横っ跳びでジャンピングキャッチ。一塁アウトにする超美技でウィットリーを救った。打席でも森下から粘って四球を選んで３試合連続出塁をマークした。