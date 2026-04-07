将棋の藤井聡太名人＝竜王、王位、棋聖、棋王、王将＝に糸谷哲郎八段が挑戦する第８４期名人戦七番勝負第１局の前夜祭が７日、東京・文京区のホテル椿山荘東京で行われた。糸谷は順位戦Ａ級に復帰後、１期で挑戦権を獲得。この日は３年前のＢ級１組に降格した時の言葉「花は落ちてもまた咲く」を引用し、リーグ戦を「どうにかＡ級に戻ってきた。棋士になって２０年、これまでのことを捨てて今期は戦ってきた」と回想。前期挑戦