◆パ・リーグソフトバンク６―８西武（７日・みずほペイペイ）西武・隅田知一郎投手は７回７安打３失点で今季初白星を挙げ、「打線に感謝したい」と振り返った。チームの連敗ストップをかけた登板も、２回無死走者なしで山川に同点ソロを浴びた。さらに３回１死一塁では近藤に勝ち越し２ランを許した。打線が奮起した。４回無死二塁から外崎が今季１号２ラン。１点を勝ち越しなお５回１死二塁では仲三がプロ初本塁打を放つ