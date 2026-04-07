鹿児島・徳之島で、住宅の一部が壊れるなど突風によるものとみられる被害が複数確認されました。7日朝の鹿児島・伊仙町にある保育園の防犯カメラの映像です。強い風で奥の遊具が倒れ、その後、大きな遊具も今にも吹き飛びそうな勢いで壁の方へ押し出されていきます。ちょうど同じころ、7日午前6時半頃、伊仙町では4月の観測史上最大となる最大瞬間風速22.3メートルを観測。突風によるものと思われる被害が出ました。伊仙町によりま