「阪神−ヤクルト」（７日、甲子園球場）阪神が１０試合目で今季初失策を犯した。ここまで開幕から９試合連続で無失策を続けていた。しかし、両軍無得点の四回１死一塁から一ゴロが飛び、大山は一塁ベースを踏んでから二塁送球。ゲッツーを狙った形だが、これがショートバウンド送球になって遊撃の木浪が捕球できなかった。外野へ送球が転がる間に長岡は三塁へ。続くオスナに先制打を浴びた。開幕から９試合連続無失策は球