◇パ・リーグ楽天ー日本ハム（2026年4月7日楽天モバイル最強パーク）楽天の前田健太投手（37）が、国内復帰後2度目の先発登板。4回途中に右足を気にする様子を見せ、緊急降板するアクシデントがあった。勝てばNPB公式戦3840日ぶりの白星だったが、国内復帰後初勝利はまたもお預けとなった。試合開始時間の仙台の気温は9度。寒さに加え強い風が吹きつける中での登板となった。多くの選手たちが長袖にネックウオーマーとい