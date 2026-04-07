将棋の第84期名人戦7番勝負（毎日新聞社、朝日新聞社主催）は8日、東京都文京区のホテル椿山荘東京で始まる第1局で開幕する。前日の7日には4連覇を狙う藤井聡太名人（23）＝王将含む6冠＝と、挑戦者の糸谷哲郎八段（37）が対局場を検分し、前夜祭に登壇。藤井は「3月に棋王戦と王将戦が終わり、ちょっと春休みのような気分だったが、また椿山荘に来て、いよいよ名人戦が始まると身の引き締まる思いでいる」とあいさつした。