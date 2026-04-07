◇セ・リーグDeNA―中日（2026年4月7日横浜スタジアム）DeNA5年目の変則右腕、深沢鳳介投手（22）が、プロ初打席で金丸夢斗投手から初安打をマークした。この日は、ローテーション通りならデュプランティエが先発予定だったが、インフルエンザで回避。急きょ白羽の矢が立ち、代役先発を務めている。0−1の3回1死で迎えたプロ初打席。背番号43はフルカウントで、左腕が投じた直球を中前打した。「想定外」の一打に一塁側