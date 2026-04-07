「広島−巨人」（７日、マツダスタジアム）試合前の国歌独唱を広島市出身の歌手・岡本幸太が務めた。上下真っ赤なスーツでグラウンドに現れると、力強い伸びのある歌声を響かせた。過去には旧広島市民球場に足を運んで観戦していたという鯉党。「カープがいつも身近にあって、その中で国歌斉唱や始球式をやれたらなとずっと夢を語っていたんですけど、それが今日かなって、ドキドキもしたし、めちゃめちゃうれしかったです」