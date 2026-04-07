ボートレース戸田の6日間シリーズ「にっぽん未来プロジェクト競走in戸田」は7日に予選3日目が行われた。2日目まで3戦オール2連対と好調だった和田拓也（35＝兵庫）だが3、6号艇の3日目は4、3着と小休止。痛恨だったのは前半の4R。3コースから握って、バックは2コースから先に捲った須藤博倫と併走していた。だが、1着を狙って握った2マークでターンが大きく流れてしまった。「ペラを失敗しましたね。あの2マークは本当に申し