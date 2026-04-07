地球環境の保全活動などに熱心に取り組む企業や団体などを表彰する「第34回地球環境大賞」の授賞式が行われました。大賞に選ばれたのは「戸田建設株式会社」で、長崎・五島市沖で風車を海上に浮かせる浮体式洋上風力の大規模発電所を、2026年1月から国内で初めて稼働させました。また、経済産業大臣賞にはオフィスから出る使用済みの紙を、その場で新たな紙にリサイクルできる乾式オフィス製紙機「PaperLab」を開発したセイコーエ