福間香奈女王（34）＝女流5冠＝に西山朋佳女流3冠（30）が挑むマイナビ女子オープン5番勝負は7日、神奈川県秦野市「元湯陣屋」で第1局が指され、西山が189手で先勝した。振り駒の結果、西山が先手になり、戦型はその三間飛車に進んだ。振り飛車党同士の対戦。戦型は相振り飛車に進むのかと思ったら3手目、西山が角頭の歩を突き出した。自陣の弱点をさらし、振り飛車党の福間へ居飛車にしないのですか？と挑発するような角頭