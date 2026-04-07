スーパー「オーケー」は6日、同社サイトに「『オーケー商品券』の不正利用防止へのご協力のお願いについて」を掲載した。【一覧】はま寿司が公表した事故の経緯と今後の対応策同社発表によると、「オーケー商品券」の正規の発行記録と一致しない商品券の利用が確認された。「2026年3月、商品券の管理業務の一環として日常的に行っている照合作業において、正規の発行記録と一致しない券面の存在を確認いたしました。こうした正