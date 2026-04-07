トラックに積まれていた建築資材が散乱し、近くを走っていた車17台がパンクするなどしました。7日午前8時40分ごろ、大阪市浪速区の阪神高速で「トラックに積載していた資材と車の事故」と男性から110番通報がありました。警察によると、トラックに積まれていた建築資材が道路上に散乱し、近くを走っていた車17台がパンクするなどしたということです。車同士の接触はなく、けが人はいませんでした。車線規制は正午ごろに解除されて