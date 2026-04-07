刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について議論する自民党の会議＝7日午後、東京・永田町の党本部刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について議論を進める自民党の司法制度調査会で会長を務める鈴木馨祐前法相は7日の法案審査で、政府案の修正を含めた検討を法務省に求めた。出席者への取材で分かった。再審開始決定に対する検察の抗告を容認する政府案に対し、審理が長引くなどとして、抗告を禁止すべきだと