歌手岩崎宏美（67）が7日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。40年前、エジプトで起きた不思議な体験を語った。歌手生活50年で印象に残ったことを聞かれると、「外務省のお仕事でエジプト、カイロで歌わせていただいたんですね」と、1986年のエジプトで行われたコンサートをあげた。日本の文化を知ってもらうイベントでピラミッドとスフィンクスの前のステージで歌った。MCの黒柳徹子が「すごいですね。ピラミ