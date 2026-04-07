「広島−巨人」（７日、マツダスタジアム）上空に強い風が吹く状況の中で、巨人・増田陸に序盤からフライ落球が相次いだ。二回に５番ファビアンのファウルゾーンへのフライを一塁・増田陸が落球。２連続でファウルが飛んだが今度は倒れ込みながらも何とか捕球した。三回には７番モンテロの打ち上げたマウンド付近への飛球を一塁から増田陸が取りに行ったが、風の影響もあったか、取りきれず。まさかの２失策となり、球場は