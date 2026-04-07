カンボジアで特殊詐欺拠点の大規模な摘発があり、日本人5人を含む218人が拘束されました。地元メディアによりますと、首都プノンペンで6日、捜査当局が特殊詐欺拠点とみられるマンションを捜索し、218人を拘束しました。このうち約180人は中国人とバングラデシュ人で、日本人5人も含まれるとしています。日本人らは警察をかたる詐欺に関与していたとみられ、部屋にはビデオ通話で被害者をだますためのニセの警察ポスターが貼られ、