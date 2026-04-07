新年度予算がさきほど参議院本会議で自民党と日本維新の会などの賛成多数により可決・成立しました。【映像】新年度予算 参院本会議で可決・成立過去最大となる122兆円を上回る新年度の予算は、与党に加え、日本保守党や一部の無所属議員の賛成を得て可決、成立しました。参議院では与党が過半数に4人足りませんが、自民党幹部が多数派工作に動き、賛成票が7票上回りました。高市政権は、予算案を異例のスピード審議で衆議